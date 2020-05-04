«Как дела, как «Зенит». Кокорин рассказал о недавнем разговоре с Дзюбой

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин в беседе с экс-футболистом, блогером Евгением Савиным в прямом эфире Instagram рассказал о недавней беседе с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой. Савин спросил Кокорина, почему капитан сборной России заблокировал его в Instagram.

— Думаю, точно не из-за меня, — сказал со смехом Кокорин. — Разговаривал с Артемом недавно, много говорили: как дела, как «Зенит». Задал этот вопрос, он сказал: «Я вообще не в курсе. Может, что-то нечаянно нажал». Я в принципе ему верю: он не очень дружит с гаджетами.