Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин в интервью «СЭ» рассказал, как организовано тестирование в командах.

— По сути, из всей страны футболисты — самые тестируемые. Тест должен быть каждые пять дней! — заявил глава лиги. — Да, это затраты. Но, прежде всего, — охрана здоровья игроков и целостности чемпионата. Было бы повальное заражение — никакой Роспотребнадзор не пошел бы нам навстречу ни в чем. Но они видят нашу работу и серьезность отношения к вопросу.

Скажу больше: по указанию Дюкова мы проверили все базы и стадионы на наличие тех мер и средств, которые необходимо использовать для защиты здоровья футболистов. Кое-где проверяли не только своими силами. В московских клубах местный Роспотребнадзор проводил очень много проверок. И только потом нам пошли навстречу. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Сергея Прядкина — здесь.