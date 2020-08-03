Как часто сдают тесты футболисты? Прядкин — о проверке игроков на коронавирус
Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин в интервью «СЭ» рассказал, как организовано тестирование в командах.
— По сути, из всей страны футболисты — самые тестируемые. Тест должен быть каждые пять дней! — заявил глава лиги. — Да, это затраты. Но, прежде всего, — охрана здоровья игроков и целостности чемпионата. Было бы повальное заражение — никакой Роспотребнадзор не пошел бы нам навстречу ни в чем. Но они видят нашу работу и серьезность отношения к вопросу.
Скажу больше: по указанию Дюкова мы проверили все базы и стадионы на наличие тех мер и средств, которые необходимо использовать для защиты здоровья футболистов. Кое-где проверяли не только своими силами. В московских клубах местный Роспотребнадзор проводил очень много проверок. И только потом нам пошли навстречу. (Игорь Рабинер)
Полностью интервью Сергея Прядкина — здесь.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/eksklyuzivnoe-intervyu-prezidenta-rossiyskoy-premer-ligi-sergey-pryadkina-obozrevatelyu-se-igoryu-rabineru-1697546/