20:18 18 марта | Футбол — РПЛ

Кадыров поздравил Рахимова с 54-летием

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Инстаграме поздравил с 54-летием главного тренера "Ахмата" Рашида Рахимова.

"Ахмат" под руководством Рахимова переиграл "Уфу" в матче 20-го тура чемпионата России (1:0). Грозненцы занимают 8-е место в турнирной таблице РПЛ с 27 очками. Рахимов возглавлял команду с 2013 по 2017 год и с 2018-го по настоящее время.

– Дорогие друзья! Я с большим удовольствием поздравляю с днем рождения главного тренера ФК "Ахмат" Рашида Рахимова. Это один из самых талантливых и опытных футбольных наставников России. И мы очень рады, что специалист такого высокого класса возглавляют грозненский клуб. Под его руководством наша команда демонстрирует достойный футбол. Уверен, что вместе с ним "Ахмат" будет прогрессировать и добиваться ярких побед. Я от всей души желаю Рашиду Маматкуловичу семейного благополучия, крепкого здоровья и успехов на тренерском поприще, – написал Кадыров в Инстаграме.

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Публикация от @za_kadyrova_95eng 18 Мар 2019 в 5:09 PDT

 

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