Кадыров поздравил "Ахмат" с хорошим результатом по итогам чемпионата России

Глава Чечни, почетный президент ФК "Ахмат" Рамзан Кадыров поздравил грозненскую команду с хорошим результатом в чемпионате России.

После победы над "Ростовом" (1:0) грозненцы набрали 42 очка и поднялись на восьмую строчку, на счету ростовчан – 41 набранный балл по итогам чемпионата и девятое место в таблице.

– "Ахмат" – "Ростов" – 1:0! Мяч забил Мбенг! Завершился чемпионат России. Поздравляю тренерский состав и нашу команду с хорошим результатом. "Ахмат" с 42 очками закрепился в первой части турнирной таблицы, заняв восьмое место. Мы намерены обратить особое внимание на воспитание молодых футболистов из числа местной молодёжи. Будущее российского футбола в целом зависит именно от отечественных мастеров футбола. Нам нужны нападающие, защитники и вратари, которые играют не только за деньги, но и за честь России! - написал Кадыров в своем телеграмм-канале.

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