Кадыров определил проблемы российского футбола

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российский футбол переживает большие проблемы из-за ставки на иностранных игроков. По мнению руководителя, клубы должны давать шанс собственным воспитанникам.

– В нашем отечественном футболе имеются большие проблемы, – цитирует РБК Кадырова. – И они в первую очередь связаны с тем, что клубы делают ставку на легионеров, покупку иностранных футболистов со всех концов мира. Складывается абсурдная ситуация, когда страна с почти 150 миллионным населением зависит от игры иностранцев. Нужно менять стратегию развития футбола и ориентироваться на собственные силы. Свои доморощенные футболисты будут играть лучше, ибо они думают не только о деньгах, но и чести своей родины.

Отметим, что на данный момент в заявке "Ахмата", который выступает в РПЛ, заявлено 10 иностранных футболистов.

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