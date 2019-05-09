Кадыров назвал ошибкой поступок Кокорина и Мамаева

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя приговор Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, призвал футбольные клубы в России набирать местных спортсменов, а не легионеров. По его словам, Кокорин и Мамаев совершили большую ошибку, что могло произойти в жизни любого человека.

– В нашем отечественном футболе имеются большие проблемы, – цитирует РБК Кадырова. – И они в первую очередь связаны с тем, что клубы делают ставку на легионеров, покупку иностранных футболистов со всех концов мира.

Складывается абсурдная ситуация, когда страна с почти 150-миллионным населением зависит от игры иностранцев. Нужно менять стратегию развития футбола и ориентироваться на собственные силы. Свои доморощенные футболисты будут играть лучше, ибо они думают не только о деньгах, но и чести своей родины.



Александр Кокорин и Павел Мамаев совершили большую ошибку. При этом четко осознаем, что Александр и Павел продолжительное время не играли, отвыкли от футбола, получили моральный и психологический стресс. Это еще более отдалит их от большого футбола, где привыкли иметь дело со звездами первой величины.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил форварда "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

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