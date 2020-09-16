Кадири вернулся в «Арсенал»
16 сентября 2020, 19:13
Ганский полузащитник Мохаммед Кадири вернулся в «Арсенал». Об этом сообщает официальный сайт тульского клуба.
???С возвращением, Мохаммед!— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) September 16, 2020
Ганский полузащитник Мохаммед Кадири вернулся в «Арсенал».
24-летний футболист будет играть за оружейников до конца сезона на условиях аренды. pic.twitter.com/4cByxq7aA9
24-летний футболист будет играть за оружейников до конца сезона на правах аренды. В сезоне-2018/19 он выступал за команду в аренде из «Аустрии». В этот раз «Арсенал» одолжил игрока киевского «Динамо».
В прошлом сезоне Кадири провел 16 матчей за «Динамо» во всех турнирах.