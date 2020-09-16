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Кадири вернулся в «Арсенал»

16 сентября 2020, 19:13
Мохаммед Кадири. Фото ФК «Арсенал» Тула.
Мохаммед Кадири. Фото ФК «Арсенал» Тула.
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Ганский полузащитник Мохаммед Кадири вернулся в «Арсенал». Об этом сообщает официальный сайт тульского клуба.

24-летний футболист будет играть за оружейников до конца сезона на правах аренды. В сезоне-2018/19 он выступал за команду в аренде из «Аустрии». В этот раз «Арсенал» одолжил игрока киевского «Динамо».

В прошлом сезоне Кадири провел 16 матчей за «Динамо» во всех турнирах.

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