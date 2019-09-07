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К Шюррле приехала супруга с дочкой. Фото

7 сентября 2019, 11:03
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Нападающий «Спартака» Андре Шюррле поделился новой фотографией в своем Instagram. На нем футболист позирует вместе с дочерью Кайей.

Андре Шюррле.Ждет семью и подарок от Тухеля. Как Шюррле обживается в «Спартаке»?

— С моей любимой в Москве, — написал Шюррле.

У немца и его супруги Анны Шариповой, которая родом из Казахстана, 3 мая 2019 года родилась Кайя.

В среду, 31 июля, «Спартак» объявил об аренде Шюррле на один сезон. Шюррле выигрывал ЧМ-2014 в составе сборной Германии. Ранее футболист выступал за«Челси», «Фулхэм», «Байер», «Вольфсбург», «Майнц».

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