Изъятым из кафе стулом по делу Кокорина и Мамаева, не исключено, Пака не били. Допрос свидетеля на суде

Менеджер "Кофемании" Александр Копылов выступил в качестве свидетеля в Пресненском суде Москвы во время слушания по существу дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Сотрудник кафе на Большой Никитской рассказал о видеозаписи конфликта компании игроков с чиновником Минпромторга Денисом Паком, а также об изъятии следствием стула.

Кокорин, Мамаев, брат форварда "Зенита" Кирилл Кокорин и друг полузащитника "Краснодара", детский тренер Александр Протасовицкий обвиняются по статьям УК РФ "побои" и "хулиганство". Утром 8 октября 2018 года они стали участниками двух драк в центре Москвы, в первой у ночного клуба пострадал водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, во второй – в кафе чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

– Пришла компания молодых людей. Меня предупредили, что это компания известных футболистов. Я включил камеры. Далее все как обычно, – сообщил суду свидетель. – Изначально их было 3-4 человека. Далее я не смотрел. В зал я не приходил. Как они уходили? В этот момент я уже ушел с работы. По Паку – то же самое. Не видел ни как пришел, ни как ушел.

Утром, как правило, гостей немного. Может, 20 процентов наполняемости кафе, не более. К 9 утрам больше посетителей – 40 – 60 процентов от наполняемости.

Именно об обстоятельствах по нанесению удара Паку стулом я узнал уже из новостной ленты. Занимался своими делами, и знал из новостей. На следующий день мы общались с работниками.

Что произошло со стулом? Если более детально, в ресторане более 200 стульев. Если что-то произошло, местный техник смотрит его.

Как изъяли стул? Меня спросили, могут ли забрал стул. Я сказал, что не уверен, что этот тот стул. Тогда девушка (следователь) сказала: мы закроем ресторан и начнем экспертизу. Я сказал, что это нежелательно. Тогда они взяли определенный стул на экспертизу.

Протокол допроса я читал, подписывал добровольно.

– Если девушка вам угрожала закрытием ресторана, обращались ли вы по данному факту с заявлением в правоохранительные органы о подобном поведении? – вопрос прокурора.

– Нет, я не обращался. Я не воспринимал это как угрозу. Она просто рассказала о регламенте своих действий. Это не была угроза закрыть ресторан, ни в коем случае.

– Стул (который забрали на экспертизу) был выбран произвольно? – уточнил адвокат Ромашов.

– Все правильно. Девушка сказала, что будут изымать конкретный стул. Сказала так: "Не важно какой, будем забирать этот стул".

– Эта девушка следователь составляла протокол допроса?

– Да, именно. Именно она допрашивала. Еще сидели сотрудники-эксперты, они тоже что-то записывали.

– Вам показывали вблизи стул?

– Не помню, не могу сказать. Но стул я этот видел, он в метре от меня стоял. Ничего особенного я на нем не видел, я тут четвертый год работаю, и он не отличался ничем от других. Для меня они все одинаковые. Отличительных особенностей не видел.

– Как стул попал в зал?

– Эти стулья стоят 17 лет. Они периодически приходят в негодность. Стулья забирают на ремонт и возвращают.

– Это два разных стула – тот который изъяли и тот, которым был нанесен удар? – вопрос судьи.

– Я не знаю, может и один и тот же стул. Не могу сказать.

– Выставлялся ли караул к стулу, чтобы его никто не трогал? – вопрос адвоката Барика.

– Он одиноко стоял и никто его не охранял.

– Зал работал в течение?

– Мы оставили таблички "резерв", чтобы за эти столы нельзя было присесть. Был очень большой наплыв журналистов. (Александр Рогулев)

Суд Кокорина и Мамаева: live!