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«Болел за Шалимова, а после его высказывания стало горько и обидно. Юморист». Губерниев — о словах тренера про дармоедов-россиян

4 мая 2020, 20:43
Дмитрий Губерниев. Фото instagram.com
Дмитрий Губерниев. Фото instagram.com
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказал свое мнение о словах главного тренера «Ахмата» Игоря Шалимова.

Главный тренер &laquo;Ахмата&raquo; Игорь Шалимов.Вопрос Шалимову: а тот, кто идет на последнем месте — тоже дармоед?

Ранее в Instagram 51-летний бывший полузащитник сборной страны ранее назвал россиян дармоедами. Сегодня тренер сначала удалил этот пост, а затем и свою страницу в соцсети.

— Игорь — потрясающий футболист, — заявил Губерниев. — В свое время я за него очень болел в «Спартаке» и «Интере». Всячески желаю ему успехов на тренерском поприще. Когда я послушал его высказывание, стало очень горько и обидно. А теперь оказалось, что все это — шутка, поэтому Игорь — юморист! (Евгений Белоусов)

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