Известный врач уверен, что у Кокорина будут проблемы из-за большого срока без футбола

Известный спортивный врач Зураб Орджоникидзе поделился мнением о том, сможет ли нападающий "Зенита" Александр Кокорин продолжить карьеру, если ему придется провести в колонии еще 7,5 месяцев, как в среду постановил Пресненский районный суд Москвы.

Ранее 28-летний игрок жаловался на боли в колене. В 2018 году он пропустил полгода из-за разрыва крестообразных связок. Кокорин вернулся на поле в сентября, а в октябре оказался в СИЗО за участие в двух драках в центре Москвы.

– Что будет со здоровьем Александра Кокорина, если ему придется отбывать в колонии еще 7,5 месяцев, согласно приговору суда?

– Это все равно очень большой срок. Проблемы у Александра будут и в дальнейшем.

– Врач "Зенита", который посещал Александра в СИЗО, отметил значительную отрицательную динамику больного колена. У Кокорина – воспаление связки, признаки артроза, атрофия мышц. Это угрожает карьере игрока?

– Конечно. Я хорошо знаю доктора "Зенита" (Михаила Гришина. – Прим. "СЭ"). Это очень опытный врач. Если он поставил такой диагноз, так и есть. Воспаление коленного сустава у Кокорина и должно быть, потому что нога не полностью восстановилась. Для полного восстановления оставалось месяца два. А поскольку лечение было приостановлено, это отодвигается еще на больший срок. Атрофия мышц – ладно, это можно нагнать, но артроз-то куда денешь?

– Он не лечится?

– Можно, конечно, достичь больших улучшений, если его лечить. Даже сейчас что-то можно делать. Есть хорошие немецкие мази, который восстанавливают сухожильно-мышечные структуры. Нужно закачивать мышцы, делать хоть что-то.

– Как считаете, Кокорин сможет вернуться в футбол после колонии – если там все же окажется?

– Это уже психология. Сейчас существуют хорошие методики восстановления, и если Александр психологически будет готов продолжать карьеру, то сможет это сделать. (Елена Григорьевская)

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