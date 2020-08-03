РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Известный фанат «Спартака» сказал, примут ли болельщики Кокорина

3 августа 2020, 12:44
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
Теги:

Активные болельщики «Спартака» считают, что руководство клуба, в первую очередь генеральный директор Шамиль Газизов, должно организовать встречу с новичком московского клуба — нападающим Александром Кокориным.

— Если он будет играть достойно, то мы его примем, — сказал один из самых авторитетных болельщиков «Спартака» Амир Хуслютдинов, который известен в фанатской среде под прозвищем «Профессор», в интервью ТАСС. — Конечно, вряд ли он станет легендой, как Федор Черенков, Сергей Родионов и другие, но ему постараться надо. Такого антагонизма среди остальных людей, активно болеющих за «Спартак», я не видел.

Его прошлые слова? Отнесем это на издержки молодости! Не было у него, видимо, старших товарищей, которые бы ему подсказали, что никогда не говори «никогда».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9106839

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
44
Офсайд
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное
Материалы сюжета: Кокорин и «Спартак»




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир