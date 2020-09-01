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«Зачем вы проверяете судей на полиграфе? Тогда тащите на детектор игроков за привезенные пенальти!» Хусаинов возмущен позицией «Арсенала» по Матюнину

1 сентября 2020, 15:10
Алексей Матюнин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Матюнин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов высказал свое мнение о тревожной тенденции в российском судействе.

29&nbsp;августа. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Арсенал&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Алексей Матюнин (справа) удаляет Даниила Лесового.«Арсенал» потребовал от РФС проверить арбитра Матюнина на полиграфе после матча со «Спартаком»

Сегодня тульский «Арсенал» потребовал от РФС проверить на полиграфе рефери Алексея Матюнина, бригада которого обслуживала гостевой матч «оружейников» с московским «Спартаком». Ранее подобную процедуру уже прошли Сергей Лапочкин, Василий Казарцев и Алесей Еськов.

— Считаю, «Спартак» открыл этот ящик Пандоры, — заявил Хусаинов. — Хотя нет... Даже раньше, когда проверили Сергея Лапочкина. Якобы он делал ставки. Я не понимаю такой практики. Конечно, все это противоречит нормам нормального сотрудничества между участниками футбольного процесса. У меня возникает вопрос к инициаторам ноу-хау — полиграфа — к судейскому комитету, к РФС в целом. Зачем вы это делаете? Вы же сами отбирали и назначали арбитров? Почему вы так им теперь не доверяете? Что дает этот детектор? Не могу взять в толк. Вот честно... Зачем вы вносите сумятицу? Чего вы добиваетесь?

Раз вы проверяете на полиграфе арбитров, почему не трогаете игроков, футболистов?! Они же привозят пенальти, иногда забивают голы в свои ворота. Тогда по вашей логике и их тащите на проверку! Иногда смотришь: у игрока нет оснований сносить соперника в своей штрафной... Ну ведите и его на полиграф тогда. Вы же подрываете авторитет своих ребят-судей? Как они должны себя чувствовать? Неуверенность... Наоборот, соберите во время паузы руководителей всех клубов и все разъясните, что этот детектор ничего не дает. Проведите диалог: «Давайте жить по-человечески. Мы уже ничего с квалификацией нынешних судей не сделаем. Ну они так обучены, таков их уровень...» ВАР не решил проблему. Там же сидят судьи, которым не хватает знаний. Низкая квалификация. В одночасье вы их не переделаете. Не надо нагнетать. Можно спокойно признать свои ошибки и по возможности исправить ситуацию. Ведь тому же Скопинцеву отменили красную карточку, так?

А у нас чуть что — на полиграф! Теперь все клубы пошли по одному пути. Я поражаюсь мужеству ребят, которые продолжают судить. Где-то это от безысходности, потому что больше нечем заняться и надо кормить семьи. Но по идее и они могут возмутиться: «Судите сами, вы чего?!» Накаленная обстановка... Надо сближаться, разговаривать, а не казнить. (Виталий Айрапетов)

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