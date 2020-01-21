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«Известия»: в РФС намерены признать выборы Прядкина нелегитимными

21 января 2020, 18:09
Сергей Прядкин. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Сергей Прядкин. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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В РФС считают, что процедура избрания президента Российский премьер-лиги Сергея Прядкина на очередной срок была нарушена.

Как утверждают «Известия», в союзе хотят признать досрочные выборы главы РПЛ нелегитимными, потому что лига нарушила несколько пунктов собственного устава и регламента РФС.

Досрочное голосование прошло 16 января на заседании общего собрания клубов премьер-лиги, которые единогласно поддержали кандидатуру действующего президента.

Предыдущий президентский срок Прядкина должен был истечь в апреле этого года. В повестке заседания 16 января этого вопроса не было.

По данным издания, РФС и, в частности, президент организации Александр Дюков остались недовольны подобным развитием событий. В союзе рассчитывают на повторное проведение выборов в соответствии со всеми правилами.

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