Защитник «Рубина» Константин Плиев рассказал об отношении к коронавирусу, которым футболист недавно заразился.

— Честно скажу, изначально я не верил в существование этого вируса, пока своими глазами не увидел болезнь, — приводит слова Плиева «Бизнес Online». — У нас знакомые и близкие родственники ложились в больницы из-за пневмонии, они рассказывали, как их легкие поедает болезнь, у них поднималась температура, не уходил кашель. Сейчас они лежат под капельницами, дышат кислородом и с божьей помощью идут на поправку.

Тогда я стал реально остерегаться. Начал постоянно протирать руки антисептиком, носил маски, все вокруг обрызгивал. Не знаю почему, но именно в Осетии сильно растет количество зараженных. В больницах уже нет мест, везде очереди на КТ, не успевают всех тестировать. Если я сейчас позвоню в больницу ради КТ, меня только на четвертый день примут. Сейчас понимаю, что мне повезло, потому что болезнь проходит в легкой форме. Дай бог, чтобы у всех так она проходила, кому не посчастливилось с ней столкнуться.

— Почему люди так ведут себя в вашей республике? Регион в лидерах по заболеваемости при не самой большой численности населения, а люди выходят на митинги в такое время, сжигают вышки связи...

— Мне больно видеть, как такое большое количество людей ежедневно заболевает, но очень сложно рассуждать об этом. Сам не могу найти ответы на многие вопросы. Пожалуй, оставлю без комментариев этот вопрос.

— О коронавирусе в Северной Осетии говорят по телевизору и СМИ больше, чем о все остальном?

— Это просто повсюду: в СМИ, в различных группах. Мне кажется, уже не осталось других поводов поговорить у людей. Я перестал включать телевизор и родителям говорю, чтобы меньше смотрели и не накручивали себя. До моей это неприятной истории родители уже стали легче переносить эту информационную атаку.

Все футболисты РПЛ, заболевшие коронавирусом. Список дополняется