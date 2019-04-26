"Спартак" на своем официальном сайте объявил об уходе Наиля Измайлова с поста вице-президента клуба, а также Сергея Родионова с поста спортивного директора по окончании текущего сезона. При этом совет директоров клуба выразил поддержку главному тренеру Олегу Кононову: под руководством этого специалиста будет формироваться состав красно-белых на следующий сезон.

- Совет директоров видит в Олеге Георгиевиче тренера, способного привести "Спартак" к новым титулам при активном привлечении собственных воспитанников, - говорится в сообщении на сайте красно-белых. - К сожалению, ресурсы команды, ставшей чемпионом России два года назад, исчерпаны. Впереди столетний юбилей "Спартака", и для успешного выступления в такой значимый для клуба период необходимо значительное обновление состава.

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков. В четверг красно-белые разгромно проиграли тульскому "Арсеналу" в матче 25-го тура премьер-лиги.

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