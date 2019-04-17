Избитый Гулиевым американец написал футболисту открытое письмо

Гражданин США Майк Коул написал открытое письмо хавбеку "Спартака" Аязу Гулиеву. 22-летний футболист сломал американцу нос в ходе дорожного инцидента. Оба участника конфликта были доставлены в полицию, где Коул написал заявление об отсутствии претензий к россиянину.

Коул опубликовал письмо в своем Фейсбуке на русском языке (орфография и пунктуация автора сохранены):

- Я – тот самый американец (филолог по образованию), которого Аяз Гулиев ударил на днях на Краснопрудной улице. Меня зовут Майк. Не "Эли", не "Келли", даже не "Ямайки", хотя кажется теперь я знаю, как назвать свою первую дочь.

Сегодня я снова встретился с Аязом. Уже было понятно, что он иногда не может контролироваться, но по всей видимости у парня бьется сердце и есть совесть. Он еще молодой. Надеюсь, что наша встреча окажется переломной для него. Для меня она точно была переломной, хотя и в другом смысле.

Появилась возможность закончить эту мерзкую историю красиво, и мы ей воспользуемся. Мы вместе решили направить большую сумму благотворительному фонду в Республике Дагестан и столько же общественным организациям здесь в Москве. Одна из них помогает бездомным людям. Нельзя не заметить, что их много в Красносельском районе, где мы с Аязом познакомились, и что они страдают.

Я хочу выразить бесконечную благодарность всем, кто мне помог за последнюю неделю: свидетелям, которые дали салфетки и воду и оказали другую помощь (особенно женщине, которая поговорила с Аязом и успокоила его); Интерфаксу, моему работодателю, который меня умело поддерживал и защищал; и друзьям, которые просто поразили меня своей заботой. Правда, за эти дни я убедился лично, что, скажем так, не все российские институты работают так, как должны, но все равно, мое мнение о самих россиянах только улучшилось.

Пусть маленькая Ямайки вырастет в мире, в котором меньше драк между россиянами и американцами, пусть эти жалкие, ничтожные люди, называющие себя журналистами уйдут скорее с моей лестничной площадки.

Аяз, не разочаровывай меня!

Ранее сообщалось, что "Спартак" перевел Гулиева в дубль и оштрафовал на 5 миллионов рублей. Сегодня телеграм-канал sport_inside написал, что хавбек вернулся в общую группу.

В текущем сезоне Гулиев провел 25 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. "Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков после 23 туров.

Хавбек "Спартака" Гулиев сломал нос американцу и был доставлен в полицию