20:35 17 апреля | Футбол — РПЛ

Избитый Гулиевым американец написал футболисту открытое письмо

Аяз Гулиев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Аяз Гулиев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Гражданин США Майк Коул написал открытое письмо хавбеку "Спартака" Аязу Гулиеву. 22-летний футболист сломал американцу нос в ходе дорожного инцидента. Оба участника конфликта были доставлены в полицию, где Коул написал заявление об отсутствии претензий к россиянину. 

Коул опубликовал письмо в своем Фейсбуке на русском языке (орфография и пунктуация автора сохранены):

- Я – тот самый американец (филолог по образованию), которого Аяз Гулиев ударил на днях на Краснопрудной улице. Меня зовут Майк. Не "Эли", не "Келли", даже не "Ямайки", хотя кажется теперь я знаю, как назвать свою первую дочь.

Сегодня я снова встретился с Аязом. Уже было понятно, что он иногда не может контролироваться, но по всей видимости у парня бьется сердце и есть совесть. Он еще молодой. Надеюсь, что наша встреча окажется переломной для него. Для меня она точно была переломной, хотя и в другом смысле.

Появилась возможность закончить эту мерзкую историю красиво, и мы ей воспользуемся. Мы вместе решили направить большую сумму благотворительному фонду в Республике Дагестан и столько же общественным организациям здесь в Москве. Одна из них помогает бездомным людям. Нельзя не заметить, что их много в Красносельском районе, где мы с Аязом познакомились, и что они страдают.

Я хочу выразить бесконечную благодарность всем, кто мне помог за последнюю неделю: свидетелям, которые дали салфетки и воду и оказали другую помощь (особенно женщине, которая поговорила с Аязом и успокоила его); Интерфаксу, моему работодателю, который меня умело поддерживал и защищал; и друзьям, которые просто поразили меня своей заботой. Правда, за эти дни я убедился лично, что, скажем так, не все российские институты работают так, как должны, но все равно, мое мнение о самих россиянах только улучшилось.

Пусть маленькая Ямайки вырастет в мире, в котором меньше драк между россиянами и американцами, пусть эти жалкие, ничтожные люди, называющие себя журналистами уйдут скорее с моей лестничной площадки.

Аяз, не разочаровывай меня!

Ранее сообщалось, что "Спартак" перевел Гулиева в дубль и оштрафовал на 5 миллионов рублей. Сегодня телеграм-канал sport_inside написал, что хавбек вернулся в общую группу.

В текущем сезоне Гулиев провел 25 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. "Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков после 23 туров.

Хавбек "Спартака" Гулиев сломал нос американцу и был доставлен в полицию

 

Опрос

"Спартак" еще может стать чемпионом в сезоне-2018/19?
Обсудить
голосовать
272
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 24-й тур. "Локо" – ЦСКА, "Краснодар" – "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ