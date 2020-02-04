«Избавиться от меня уже не получится, будут терпеть». Карпин пошутил о пятилетнем контракте с «Ростовом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в шутливой манере прокомментировал продление контракта с клубом на пять лет.

— Выяснил ли я, почему мне на день рождения подарили рюкзак? Хотели, чтобы я был модным, — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ». — Избавиться от меня у них уже не получится, я продлил контракт на пять лет. Будут терпеть, видимо. Как отметил день рождения? Да никак. А как здесь отметишь — тут спортивная зона. Максимум кофе можно выпить.