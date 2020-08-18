РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Из ворот в вечность. Годовщина столкновения Перхуна с Будуновым

18 августа 2020, 11:58
Сергей Перхун. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Сергей Перхун. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Теги:

19 лет назад в матче «Анжи» — ЦСКА произошло столкновение Будуна Будунова и Сергея Перхуна, ставшее роковым для вратаря армейцев.

18 августа 2001 года во время матча чемпионата России в Махачкале Перхун во время выхода за пределы штрафной столкнулся с нападающим «Анжи» Будуном Будуновым. У Будунова диагностировали ушиб головного мозга, состояние Перхуна было более тяжелым — сердце голкипера несколько раз останавливалось, он был перевезен в Институт нейрохирургии имени Бурденко в Москве.

Несмотря на все усилия врачей, через 10 дней, утром 28 августа вратарь скончался от отека головного мозга.

Перхун перешел в ЦСКА в 2001 году, он провел за команду 13 матчей, семь из которых — «на ноль». Вратарю было 23 года.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир