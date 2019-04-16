"Из клуба выходили на позитиве". Охранник – о компании Кокорина и Мамаева перед избиением Соловчука

Охранник ночного клуба "Эгоист" Сергей Козлов выступает в качестве свидетеля по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. У этого клуба произошла драка компании с футболистами в составе с водителем ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком.

– Видели, как они себя вели в клубе? – вопрос адвоката Бушманова.

– Нет.

– А после?

– На позитиве, все хорошо. Ни к кому претензий не предъявляли.

– Вы немного по-разному отвечали на вопросы об ударе водителя. Можете подробнее о результатах удара?

– Не было результатов. Стоят люди, все произошло быстро.

– Почему уверены, что водитель первый начал?

– Они стояли ко мне спиной. Я не видел до этого никаких ударов. Все произошло быстро.

– Но вы сделали вывод, что именно он сделал первый удар?

– Они выходили из клуба абсолютно адекватные, и тут удар.

– Агрессия была?

– Не было. Они спокойно выясняли, почему водитель их обозвал.

– Соловчук оправдывался?

– Я подумал, что да. Я подумал, что он накосячил, раз оправдывается. Он не пытался отойти никуда.

– Что было там?

– Стояла компания, я не концентрировался на одном человеке. (Дмитрий Зеленов)

На суде Кокорина и Мамаева изучают видео двух драк. Live!