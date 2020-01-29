Ивелин Попов: «Ростов» соскучился по футболу"

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов в интервью официальному сайту клуба подвел итоги первых зимних сборов в Абу-Даби и признался, что с нетерпением ждет возобновления РПЛ.

— Как оцениваете первый зимний сбор?

— Мы проделали очень большой объем работы, получили физическую нагрузку. Мне кажется, что это хорошая основа перед Катаром. Сейчас предстоит играть в Кубке Париматч Премьер, там отработаем тактическое взаимопонимание. Нас ждут матчи с сильными соперниками.

— В обоих контрольных играх в Абу-Даби «Ростов» пропускал первым, но в итоге добивался положительного результата.

— На самом деле, результат — это не самое главное на первом сборе, но всегда приятно выигрывать. Я думаю, что в первой игре с «Пахтакором» у нас не все получилось так, как хотели. Посмотрели, разобрали, и второй матч сыграли лучше.

— Зимние сборы — это ???

— Это фундамент на весь календарный год. Летний сбор очень короткий и там не успеваешь так подготовиться. А зимой есть почти полтора месяца. Нужно правильно работать и закладывать хорошую базу, которой бы хватило на весь год.

— Болельщики с нетерпением ждут новых игр на «Ростов Арене».

?— Мы тоже очень соскучились по футболу и нашим болельщикам. Почти каждый день говорим об этом с ребятами. Нам всегда приятно, что они поддерживают нас. Постараемся весной дарить им еще больше радостных моментов.