РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Ивелин Попов перенес операцию на колене. Игрок пропустит 6-8 месяцев

10:57
Ивелин Попов. Фото ФК «Тамбов»
Ивелин Попов. Фото ФК «Тамбов»
Теги:

Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов получил серьезную травму колена, сообщает Trud.bg.

По информации источника, 32-летний болгарин заработал повреждение в дебютном матче за сочинцев против «Тамбова» (1:0). Сообщается, что у игрока разрыв связок колена и повреждение мениска. Футболист перенес операцию в одной из клиник Барселоны, восстановление займет от 6 до 8 месяцев.

Попов перешел в «Сочи» в конце августа этого года после расторжения контракта с «Ростовом». Игрок вышел на замену в матче 5-го тура Тинькофф РПЛ «Тамбов» — «Сочи» (0:1) в начале второго тайма и провел на поле 26 минут, после чего был заменен из-за травмы.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир