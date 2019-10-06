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Ивелин Попов: «Могли побеждать ЦСКА со счетом 5:0»

6 октября 2019, 19:30
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Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов после матча 12-го тура премьер-лиги с ЦСКА (3:1) считает, что гости могли забить больше на «ВЭБ-Арене».

— Хороший матч. Могло быть и 4:0, и 5:0. Очень довольны, что приехали и выиграли у ЦСКА.

— «Ростов» полностью переиграл ЦСКА?

— Будем реалистами. Нельзя говорить, что полностью. Последние 15 минут соперник давил, много времени на нашей половине провел.

— Хорен Байрамян два гола забил. Удивлены?

— Нет. Он многое делает для команды.

— ЦСКА как будто развалился в обороне. Готовы были к этому?

— Мы играем от себя. Смотрим только на нашу команду.

— Ваша команда теперь на первом месте.

— Это хорошо! (Ярослав Сусов)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 12-й тур. ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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