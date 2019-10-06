Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов после матча с ЦСКА (3:1) в 12-м туре чемпионата России отметил, что его команда может стать одной из лучших в стране.

— В начале матча вы пробили издали. Могли открыть счет голам в матче.

— Главное, что выиграли. Все выходившие на поле ребята бились на сто, а то и 110 процентов.

— Год назад обыграли ЦСКА в Москве со счетом 1:0. Привыкаете побеждать здесь?

— ЦСКА — одна из лучших команд России. К ней нужно относиться с уважением. Выиграли и выиграли. Двигаемся дальше.

— «Ростов» теперь тоже одна из лучших команд России?

— Мы хотим сделать так. Но это получится не сегодня и не завтра. Надо двигаться постепенно.

— Что с Романом Еременко случилось?

— Он заболел. Всю неделю тренировался, но заболел. Обидно.

— Перерыв на игры сборных помешает «Ростову»?

— Думаю, да. На десять дней выпадают из ритма и тренировок многие игроки. Нужна будет неделя, чтобы вернуться в строй. (Ярослав Сусов)