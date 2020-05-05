Иван Обляков: «Многие команды уже приспособились к ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков попытался объяснить, почему московской клуб в этом сезоне показывает нестабильный результат.

— В этом году многие команды уже приспособились. Все знают, как мы играем, — сказал Обляков в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — У нас не всегда получается взломать оборону, а в концовке какие-то контратаки пропускаем и проигрываем те игры, где тяжело сказать, что мы в чем-то уступали.

Сейчас многие команды играют в закрытый футбол. Голов стало очень мало.

Лига Европы? Мы только второй тайм с «Лудогорцем» провалили. Это был самый плохой тайм. А потом играли неплохо. Бывает, что не идет. Не могу объяснить. Так получается.

Надеюсь, что мы будем идти вперед и прогрессировать. Расти, как команда.