Иван Обляков: "Эпизод с пенальти на Чалове не видел"

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал результат матча 5-го тура с "Сочи" (0:0), а также ответил на вопрос об эпизоде с пенальти на Федоре Чалове.
– Мы создали много моментов. Все время обостряли, немного аккуратнее надо было действовать с мячом. Они ("Сочи" – прим. "СЭ") молодцы, второй тайм давили нас.
– Что Чалов сказал в раздевалке?
– Честно – не знаю, он был со врачами.
– Пенальти был?
– Я подачу делал, не видел сам эпизод.
– Как скажется ничейный результат с "Сочи" на настрое перед дерби?
– Да все настраиваются – и мы, и они. Дерби будет сложным. Думаю, будет интересная игра. (Константин Колмаков)
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