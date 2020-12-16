Иван Игнатьев рассказал, за что «Краснодар» оштрафовал его на 300 тысяч

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев рассказал в программе «Соколиная охота» на YouTube-канале «Спорт-Экспресса» о крупном штрафе за нарушение режима.

— Была история, что в «Краснодаре» вы с Мамаевым нарушили режим и поехали гулять. Считаешь, это нормально?

—Да, такое было. Конечно, это ненормально. В принципе, когда ты нарушаешь режим и гуляешь в неположенное время — это ненормально. У меня тогда было такое чувство, что я молодой, нужно гулять.

— Штраф большой был?

— Для меня, да. По-моему, около трехсот тысяч рублей.