Иван Игнатьев: "Новый контракт с "Краснодаром"? Без комментариев"

Нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев не смог подтвердить факт продления контракта с южным клубом, несмотря на официальное заявление "быков" на клубном сайте.

– Вы подписали новый контракт с "Краснодаром"?

– Я не комментирую эту информацию.

– То есть "Краснодар" врет?

– Я же сказал, что не комментирую эту информацию.

– Алан Агузаров ваш агент? Он представляет ваши интересы?

– Нет. Я не отвечаю на вопросы.

– Так нет или не комментируете? Вы четко сказали "нет" на вопрос, ваш ли он агент.

– Не отвечаю на эти вопросы. Мне не очень удобно разговаривать, я за рулем. Всего доброго.

Ранее Игнатьев был переведен в дубль команды. В СМИ появлялась информация, что это было связано с переговорами о продлении контракта.

Игнатьев – воспитанник "быков". Провел за первую команду 27 официальных матчей, забил 9 мячей. В последнее время выступал за "Краснодар-2", куда, по мнению футболиста, был переведен за нежелание продлевать соглашение с клубом. (Андрей Сизякин)