Итоги чемпионата России: "Зенит" – чемпион, "Локомотив" – второй, ЦСКА обошел "Спартак" в споре за четвертое место

"Локомотив" – "Уфа" – 1:0

"Краснодар" – "Рубин" – 1:0

ЦСКА – "Крылья Советов" – 6:0

"Оренбург" – "Спартак" – 2:0

"Зенит" – "Енисей" – 4:1

"Динамо" – "Арсенал" – 3:3

"Ахмат" – "Ростов" – 1:0

"Анжи" – "Урал" – 0:2

"Зенит" досрочно стал чемпионом России.

"Локомотив" занял второе место, он вместе с питерцами получает прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов-2019/2020.

"Краснодар" стал третьим и впервые в истории примет участие в отборочном турнире Лиги чемпионов (с 3-го раунда).

ЦСКА финишировал четвертым, клуб получает место в групповом турнире Лиги Европы (с учетом победы "Локомотива" в Кубке).

"Спартак" после неудачи в Оренбурге пропустил вперед армейцев и остался пятым, ему предстоит участие в отборочном турнире Лиги Европы (с 3-го раунда).

"Арсенал" занял шестое место и впервые в истории попал в еврокубки (после победы "Локомотива" в Кубке) – он стартует в отборочном турнире Лиге Европы (со 2-го раунда).

В стыковых матчах сыграют "Крылья Советов" (13-е место) и "Уфа" (14-е место). Их соперниками станут "Нижний Новгород" и "Томь" соответственно. Игры пройдут 30 мая и 2 июня.

"Анжи" и "Енисей" досрочно вылетели из чемпионата России.

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