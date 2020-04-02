Итальянский скаут: «За 25 миллионов евро «Наполи» хоть завтра подписал бы Азмуна»

Итальянский скаут Алекс Великих поделился мнением о форварде «Зенита» Сердаре Азмуне. Ранее сообщалось, что питерцы требуют у «Наполи» 25 миллионов евро за трансфер игрока.

— Азмун — самородок, с моей точки зрения, не имеющий хорошей академической школы, но ставший качественным игроком благодаря своим природным качествам и вовремя оказавшись в руках такого мастера, как Курбан Бердыев, — цитирует скаута «Спорт уик-энд», — Благодаря огранки бывшего тренера «Рубина» Азмун сейчас пользуется спросом в Европе. В Италии несколько клубов следят за игроком сборной Ирана. Мы, конечно, можем допускать, что цены на игроков могут меняться в связи с кризисом, охватившим футбол. Однако «Наполи», «Лацио», «Милан», «Интер» остаются устойчивыми в финансовом плане и платежеспособными. Думаю, неаполитанцы за такие деньги хоть завтра подписали бы Азмуна, если бы «Зенит» согласился. Но насколько я понимаю, Питер рассматривает трансферную стоимость Азмуна в районе 40 миллионов.

«Наполи» необходим третий нападающий. Вопрос продления контракта с Миликом повис в воздухе. Поляк имеет предложение из мадридского «Атлетико» и двух английских клубов. Место для Азмуна освобождается. Впрочем, не только неополитанцы следят за форвардом «Зенита». Есть еще один клуб, который хотел бы его приобрести...Однако, с моей точки зрения, Азмуну нет смысла уходить из «Зенита», который гарантированно стартует осенью в Лиге чемпионов, дай бог, чтобы она возобновилась. Стоит отыграть сезон или хотя бы его первую часть в Питере, проявить свои качества в Лиге чемпионов, переждать всю штормовую погоду, которую принесет в экономику футбола во всем мире.

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 21 матче РПЛ, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.