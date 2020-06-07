Итальянский скаут: «Милан» не заинтересован в Азмуне»

Итальянский скаут Алекс Великих поделился мнением о форварде «Зенита» Сердаре Азмуне. Ранее сообщалось, что в его приобретении заинтересованы «Наполи» и «Милан».

— Во время паузы много пишут про возможные трансферы, — цитирует Великих «Спорт уик-энд». — Но с Азмуном — это трансферная история, которая может воплотиться. И итог в большей степени зависит от желания «Зенита» продать Азмуна, чем от желания итальянских клубов приобрести его. Но факт — итальянские клубы заинтересованы в Азмуне.

Контакты проходят в неофициальной обстановке. В большей степени — с отцом Азмуна. Если есть заинтересованность, то спортивный директор не ведет переговоры напрямую. Их ведет посредник. В данном случае Винченцо Морабито. Он — один из самых сильных итальянских посредников. И Винченцо очень заинтересован в трансфере Азмуна в «Наполи». И если трансфер состоится, то произойдет во многом благодаря активности этого человека. Морабито — серьезный дядька. Он участвовал в трансфере Жиру и других больших футболистов. И он очень заинтересован в переходе Азмуна.

25 миллионов евро — это приемлемая цена. «Наполи» готов расстаться со своим активом — Миликом за 50 миллионов. Но не знаю, смогут ли они получить эту сумму. Неизвестно, останется ли Мертенс. И Азмуна рассматривают в большей степени как замену Мертенсу. У «Наполи» есть бюджет на покупку. И неаполитанцы наиболее близки к трансферу Азмуна. Это если мы говорим про итальянские клубы.

— В «Милане» тоже заинтересованы? Или это вброс, чтобы надавить на «Наполи»?

— Насколько я знаю, «Милан» не заинтересован в приобретение Азмуна. Но в «Милане» происходит смена спортивного руководства. И, как ни странно, в таком большом клубе существуют два лагеря — одни работают на нынешнего спортивного директора, другие — на будущего. Но знаю, что только два итальянских клуба хотели заполучить Азмуна — «Лацио» прежде. И «Наполи» сейчас.