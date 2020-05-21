Исторический вылет. 4 года назад «Динамо» впервые в истории покинуло высшую лигу

4 года назад «Динамо» проиграло дома «Зениту» (0:3) и впервые в истории вылетело из высшего дивизиона.

Перед матчем заключительного, 30-го тура чемпионата России-2015/16 «Динамо» занимало 14-ю строчку в турнирной таблице и сохраняло шансы на выживание. В заключительном туре бело-голубым предстояло встретиться с «Зенитом», а находящимся на 15-м и 16-м месте «Уфе» и «Мордовии» — со «Спартаком» и «Локомотивом». Даже поражение от петербуржской команды могло не повлиять на положение динамовцев, однако клубу все же было суждено впервые в истории покинуть высшую лигу чемпионата страны.

«Зенит» победил со счетом 3:0, отличились Артем Дзюба, Доменико Кришито и Александр Кокорин, зимой 2016 года перешедший к сине-бело-голубым как раз из «Динамо». «Мордовия» в параллельном матче уступила «Локомотиву» (0:3), а «Уфа» совершила для себя чудо и победила «Спартак» (3:1), благодаря чему опустила «Динамо» в зону вылета.

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