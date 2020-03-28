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Источник: «Зенит» требует у «Наполи» 25 миллионов евро за Азмуна

16:18
Сердар Азмун. Фото Reuters
Сердар Азмун. Фото Reuters
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун попал в сферу интересов «Наполи». Российский клуб требует за 25-летнего иранца 25 миллионов евро, утверждает TodoFichajes.

Итальянский клуб уже связался с представителями «Зенита», чтобы обсудить детали возможной сделки.

Азмун выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 2019 года, куда перешел из «Рубина». До этого он выступал за «Ростов». С 2014 года Азмун привлекается к играм за сборную Ирана.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 21 матче РПЛ, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.

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