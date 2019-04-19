Источник: "Зенит" требует для "Ростова" запрета на регистрацию новых игроков

"Зенит" потребовал, чтобы "Ростову" запретили регистрировать новых футболистов, информирует телеграмм-канал "Мутко против".

В феврале текущего года питерцы отдали в аренду ростовчанам защитника Миху Мевля до конца сезона. Сообщается, что сумма трансфера составила 300 000 евро. Согласно договору, часть денег должна была быть перечислена сразу после перехода игрока, но на счет "Зенита" ничего не было перечислено.

Питерский клуб требует, чтобы к "Ростову" применили санкции за нарушение условий договора. Окончательное решение по этому вопросу примет РФС.

Напомним, что 28-летний футболист уже выступал за "Ростов" с 2016 по 2018 год, после чего перебрался в петербургский клуб. В этом сезоне он провел 14 матчей за петербуржцев, в которых забил один мяч. В январе Мевля мог перейти в "Эмполи", но трансфер сорвался из-за проблем с оформлением документов – итальянский клуб не смог оформить их до завершения трансферного окна.

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