Источник: «Зенит» создаст женскую команду. Дзюба и Семак будут ее рекламировать

«Зенит» создаст женскую футбольную команду, сообщает РБК. Также сообщается, что главным тренером станет Ольга Порядина.

— Клуб примет участие в следующем чемпионате России, — сказал источник издания. — У команды появился тренер Порядина Ольга, идет комплектование состава. В ближайшее время о создании клуба объявит руководство «Зенита».

Указано, что среди тех, кто будет заниматься продвижением женского клуба будут форвард «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба и главный тренер команды Сергей Семак. «Их постеры с игроками женской команды хотят поместить на баннерах на улицах Петербурга», — уточнил источник.

39-летняя Ольга Порядина является четырехкратной чемпионкой России (1997, 1998, 2004, 2006), шестикратной обладательницей Кубка России (1996, 1997, 2002, 2003, 2004, 2006), обладательницей Кубка Италии (2005)