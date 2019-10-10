Источник: «Зенит» постарается зимой оформить трансфер Ругани

«Зенит» продолжает проявлять интерес к защитнику «Ювентуса» Даниэлю Ругани. Зимой клуб из Санкт-Петеребурга предпримет новую попытку оформить трансфер 25-летнего итальянца, утверждает Calciomercato.

Летом «Зенит» уже хотел приобрести Ругани, однако тогда сделка сорвалась. Туринцы решили не отпускать защитника, так как серьезную травму получил другой игрок обороны команды — Джорджо Кьеллини. Тем не менее, в нынешнем сезоне Ругани пока не провел ни одного матча.

Контракт Ругани с «Ювентусом» рассчитан до лета 2023 года. Рыночная трансферная стоимость защитника оценивается в 22 миллиона евро.

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