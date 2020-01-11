Источник: «Зенит» не заинтересован в услугах Дзадзы
11 января 2020, 16:23
В Италии опровергли слухи о том, что «Зенит» заинтересован в услугах нападающего «Торино» Симоне Дзадзы. Ранее такая информация появилась в издании Calciomercato.
— Нет интереса и нет предложения у «Торино» от «Зенита» на данный момент по Дзадзе, — написал в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира. — Итальянский нападающий не входит в сферу интересов российского клуба. «Зенит» не будет покупать нападающего в январе. У него есть Дзюба, Азмун и Кокорин.
28-летний Дзадза, который играл за «Ювентус» и «Валенсию», в составе «Торино» провел в нынешнем сезоне 20 матчей, забил шесть мячей, сделал четыре голевые передачи.
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