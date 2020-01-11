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Источник: «Зенит» не намерен приобретать Дзадзу

11 января 2020, 14:52
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«Зенит» не собирается приобретать нападающего «Торино» Симоне Дзадзу, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

По его информации, на данный момент со стороны «Зенита» нет ни интереса, ни предложения к 28-летнему итальянцу. У петербуржцев уже есть форварды Артем Дзюба и Александр Кокорин.

В текущем сезоне Дзадза провел 13 матчей в серии А, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

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