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Источник: «Зенит» интересуется Жоау Мариу

13 сентября 2020, 11:32
Жоау Мариу. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Жоау Мариу. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Интера» Жоау Мариу, в прошлом сезоне выступавший за «Локомотив» на правах аренды, может продолжить карьеру в «Зените», сообщает Corriere dello Sport.

Клуб из Санкт-Петербурга проявляет интерес к 27-летнему хавбеку. Также не португальца претендуют несколько клубов из испанской ла лиги.

В прошлом сезоне Мариу сыграл в составе «Локомотива» 22 матча, забил 1 мяч и сделал 6 результативных передач. Его контракт с «Интером» рассчитан до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 13 миллионов евро.

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