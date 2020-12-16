Источник: зарплата Глушакова в «Химках» в 27 раз меньше, чем была в «Спартаке»
12:42
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков зарабатывает в подмосковном клубе примерно 100 тысяч евро в год, сообщает Telegtam-канал «Мутко против».
По данным источника, в месяц 33-летний россиянин получает по контракту 700 тысяч рублей в месяц. По последнему контракту со «Спартаком» у Глушакова было 2,7 миллиона евро в год.
Полузащитник присоединился к «Химкам» по ходу сезона-2020/21. В нынешнем розыгрыше Тинькофф РПЛ Глушаков провел 9 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал результативную передачу.
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Как «Зенит» и «Спартак» сыграют в матче 19-го тура РПЛ?
«Зенит» выиграет с разностью в 1-2 мяча
35.2%
Игра завершится крупной победой «Зенита»
12.9%
«Спартак» выиграет с разностью в 1-2 мяча
26.2%
Игра завершится крупной победой «Спартака»
5.8%
Команды сыграют вничью
19.9%
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой
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