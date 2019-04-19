Источник: Z+ не покажет "Краснодар" – "Зенит". Будущее канала неизвестно

Болельщики не смогут увидеть матч 24-го тура РПЛ "Краснодар" – "Зенит" на онлайн-канале Z+, информирует "Спорт день за Днем". Как отмечается, эфира не будет. По каким причинам, неизвестно. И в каком виде будет функционировать сервис – и будет ли – тоже сейчас сказать затруднительно.

​О запуске нового онлайн-канала "Зенита" объявил в середине марта – накануне матча со "Спартаком" в Москве. Первый выпуск получился скандальным, после чего контент передачи был изменен.

Мы посмотрели за вас новый Z+. Стало корректнее, но скучнее