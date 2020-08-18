Источник: Юран отказывается объяснять РФС слова о том, что его уволили из «Химок» по указанию Газизова

Сергей Юран отказывается объяснять РФС свои слова о том, что его увольнение с поста главного тренера «Химок» произошло по указанию генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова, сообщает Telegram-канал «Мутко Против».

Ранее в интервью «СЭ» по поводу увольнения из подмосковного клуба Юран заявлял: «Это указание пришло от «Спартака». Именно от Шамиля Газизова. Так и напишите».

По информации источника, Юран игнорирует звонки от сотрудников РФС. Сообщается, что специалист сохраняет молчание, поскольку «Химки» выплатили ему сумму около 12 миллионов рублей в качестве неустойки.