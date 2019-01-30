Источник: "Вулверхэмптон" готов предложить 15 миллионов евро за Азмуна

"Вулверхэмптон" ведет переговоры с "Рубином" о трансфере нападающего Сердара Азмуна. Как утверждает Sky Sports, "волки" хотят арендовать 24-летнего иранца за 2 миллиона евро с последующей возможностью выкупа за 13 миллионов евро.

"Рубин" устраивают предлагаемые "Вулверхэмптоном" финансовые условия, однако казанский клуб хочет, чтобы арендное соглашение предусматривало обязательный выкуп футболиста.

В текущем сезоне Азмун провел 17 матчей за "Рубин", забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи.

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