Источник: во время матча ЦСКА – "Уфа" из VIP-ложи похитили футболки с автографами игроков

Во время матча 21-го тура премьер-лиги ЦСКА – "Уфа" (2:2) из VIP-ложи на стадионе "ВЭБ Арена" были украдены футболки с автографами игроков, сообщает телеграмм-канал "Мутко против". Всего исчезло 10 рамочек с футболками с подписями игроков.

Менеджеры ЦСКА обратились в полицию. Выяснилось, что футболки унес домой официант, обслуживавший VIP-гостей. Он сознался в краже и вернул похищенное.

ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 40 очков после 23 туров.

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