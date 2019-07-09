Источник: Виллаш-Боаш хочет арендовать Дзюбу в "Марсель"

"Марсель" готов обратиться к "Зениту" с предложением об аренде 30-летнего нападающего Артема Дзюбу, информирует Le Phoceen.

Главный тренер французской команды Андре Виллаш-Боаш возглавлял питерскую команду с марта 2014 года по май 2016 года. После его ухода Дзюба несколько раз называл 41-летнего специалиста своим любимым тренером в переписке в Instagram.

В сезоне-2018/19 Дзюба сыграл за "Зенит" во всех турнирах 37 матчей, забил 13 голов и сделал 17 голевых передач. В сборной России нападающий забил 16 голов в 34 играх.