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Источник: «Вест Хэм» сохраняет интерес к Чалову

09:16
Федор Чалов. Фото ТАСС
Федор Чалов. Фото ТАСС

«Вест Хэм» хочет приобрести форварда ЦСКА Федора Чалова, сообщает Hammers.News, ссылаясь на информацию ExWHUemployee.

Сообщается, что «молотобойцы» уже хотели приобрести игрока летом прошлого года. Указано, что клуб попытается договорится о трансфере до закрытия зимнего трансферного окна.

При этом ранее появилась информация, что россиянином интересуется «Челси». Британские СМИ сообщали, что в нем клуб видит замену для Оливье Жиру. Также была информация об интересе «Брайтона».

21-летний россиянин в текущем сезоне провел 27 матчей за ЦСКА во всех турнирах и забил шесть мячей.

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