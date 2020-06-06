Источник: Вагнер Лав определится с новым клубом в начале недели

Нападающий Вагнер Лав близок к возвращению в Россию. Игрок, который накануне покинул «Коринтианс», в понедельник или вторник должен принять решение. Но существует большая вероятность, что 36-летний бразилец примет предложение ЦСКА, сообщает в Twitter бразильский журналист RT Фабиу Алейшу.

Вагнер Лав защищал цвета армейцев с 2004 по 2009 год, после чего выступал в аренде в «Палмейрасе» и «Фламенго», затем вернулся в ЦСКА, где играл до 2012 года. После этого он подписал контракт с «Фламенго», а первую половину 2013 года снова провел в ЦСКА, после чего уехал в Китай.

Всего в ЦСКА Вагнер Лав провел 259 матчей и забил 124 мяча, выиграв три чемпионата, шесть Кубков и четыре Суперкубка России, а также Кубок УЕФА.