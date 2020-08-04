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Источник: в РФС заинтересовались договоренностями «Спартака» и «Химок»

10:31
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РФС планирует запросить у «Спартака» и «Химок» всю информацию об их возможном сотрудничестве, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По сведениям источника, поводом для разбирательств стали слова экс-главного тренера подмосковной команды Сергея Юрана, который заявил, что министр спорта Московской области Роман Терюшков обсуждал с гендиректором «Спартака» Шамилем Газизовым зарплату главного тренера, а также другие финансовые моменты.

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