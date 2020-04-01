Источник: Тренерский штаб «Спартака» и Шюррле улетели домой на время карантина

Тренерский штаб «Спартака» и нападающий команды Андре Шюррле покинули Россию, сообщает Telegram-канал «Футбольный Биги».

По информации источника, тренерский штаб покинул Россию на время, пока в Москве нет возможности поддерживать привычный режим тренировок в связи с паузой в сезоне-2019/20 из-за пандемии коронавируса. Также, сообщается, что форвард красно-белых Андре Шюррле вновь вернулся в Германию, чтобы быть ближе к семье. Немец уже был в Германии и по возвращению в Россию самоизолировался на 14 дней.

Ранее пресс-служба «Спартака» сообщила, что футболисты команды будут тренироваться дома до 4 мая в связи с обязательным режимом самоизоляции, введенном в Москве.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 859 796 человек. Умерших — 42 341, выздоровевших — 178 301. В России на данный момент 2777 случаев заражения, 24 человека умерли, выздоровело — 190.