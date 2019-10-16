Источник: тренер молодежной сборной Польши может возглавить «Динамо»

Главный тренер молодежной сборной Польши Чеслав Михневич вошел в число кандидатов на пост наставника московского «Динамо», информирует Polsat Sport. Кроме того, фигурирует кандидатура Дана Петреску, который ранее уже работал в «Динамо», а сейчас возглавляет ЧФР.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Шахтера» и «Зенита» Мирча Луческу также является кандидатом на работу в московском клубе.

Предыдущий главный тренер Дмитрий Хохлов покинул «Динамо» 5 октября, после того, как бело-голубые проигралина выезде «Оренбургу» (0:2) в матче 12-го тура премьер-лиги. «Динамо» занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в активе 10 очков.

Как сообщал «СЭ», в «Динамо» не планируют затягивать с решением по новому главному тренеру — он должен руководить командой уже на следующем матче с «Краснодаром» 20 октября.